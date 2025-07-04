الرئيس السيسي يستقبل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم ويعقدان مؤتمرا صحفيا

الرئيس السيسي يستقبل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم ويعقدان مؤتمرا صحفيا

الرئيس السيسي يستقبل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم ويعقدان مؤتمرا صحفيا

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

لقاء ثنائي تعقبه جلسة مباحثات

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية


وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة السيد الرئيس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

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