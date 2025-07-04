وزير التعليم العالي: التعاون «المصري - الفرنسي» يؤكد دور الدولتين في دعم تنمية إفريقيا

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ التعاون الدولي يعد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس 2023، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، ولعل ما نشهده اليوم من فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي بعد طفرة غير مسبوقة للتعاون المصري الفرنسي الممتد عبر العصور حتى العصر الحديث الذي يشهد تحديات تستدعي التكامل والتعاون العلمي والبحثي المشترك؛ للتغلب عليها آخذين في الاعتبار البرامج العلمية الحديثة وأولويات الاحتياجات البحثية لخدمة خطط التنمية في الدولتين مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير الصناعة والاقتصاد الوطني.

التركيز على مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي

وقال وزير التعليم العالي، على هامش المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، إنّ التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك يؤكد دور واهتمام الدولتين الرائد في دعم خطط التنمية في القارة الإفريقية والدول الفرنكوفونية، وخصوصًا الشباب الذي يمثل الغالبية العظمي من تعداد السكان في مصر وإفريقيا.

وأضاف أنّ دعم الشباب وتعزيز رأس المال البشري بالبرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة، وإكسابه مهارات وجدارات تتواءم مع المستقبل واحتياجات سوق العمل لهو هدف مشترك يمليه علينا دور مصر الريادي في قارة إفريقيا حيث تحتل مصر المركز الأول في البحث العلمي والابتكار في القارة الإفريقية.

مصر في المركز الأول بالبحث العلمي في قارة إفريقيا

وأشار إلى أنّه بتطبيق الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية يتم العمل على المشروعات ذات الأولوية المشتركة مثل تغير المناخ والأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي والصحة والعلوم وغيرها لتحقيق هذا الهدف.

وتابع أن مصر وفرنسا تؤكدان بهذا التوجه الاستراتيجي دورهما الرائد لدعم قضايا التنمية المشتركة بين الدولتين.