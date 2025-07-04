تحديث جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7-4-2025 بالبنوك المصرية

تحديث جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7-4-2025 بالبنوك المصرية

تحديث جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7-4-2025 بالبنوك المصرية

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 7-4-2025 مقابل الجنيه المصري تحديثا جديد لدى مختلف البنوك العاملة في مصر، ووفقًا للبيانات المعلنة على المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه البنوك، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.18 جنيهًا للشراء مقابل 166.39 جنيهًا للبيع داخل فروع بنك مصر.


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في مصر، نحو 165.22 جنيه للشراء، مقابل 166.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين مقابل الجنيه لدى بنك مصر نحو 165.18 جنيهًا للشراء مقابل 166.39 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

فيما تداول سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري لدى بنك القاهرة، عند 165.06 جنيه للشراء، مقابل 166.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري لدى جميع فروع بنك الإسكندرية إلى 159.33 جنيه للشراء، مقابل 159.33 جنيه للبيع.

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