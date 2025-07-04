الرئيس الإسرائيلي: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

الرئيس الإسرائيلي: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

الرئيس الإسرائيلي: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وعلى الحكومة احترام أي حكم تصدره المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «هرتسوغ»، أن اجتماع نتنياهو مع ترامب اليوم في واشنطن، سيكون حاسما وسيتناول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة، وأدعو الولايات المتحدة إلى بذل أقصى جهد واتخاذ أي خطوة ممكنة من أجل إعادة المحتجزين.

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