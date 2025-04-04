100 إعصار في يوم واحد.. تهديد تاريخي بفيضانات تلوح في الأفق بالولايات المتحدة

بعد نحو 100 إعصار ضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إفساح المجال لخطر الفيضانات النادر والواسع النطاق في جميع أنحاء الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما يشدد على جهود التنبؤ بالطقس والاستجابة للكوارث في البلاد والتي تعاني من نقص الموظفين.

وأفادت تقارير بمقتل سبعة أشخاص على الأقل حتى الآن نتيجة لضرب ما يقرب من 100 إعصار يوم الأربعاء، وفقا لصحيفة الجارديان.

284 تحذيرا من الطقس

ويبدو أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS)، التي تعاني من نقص حاد في الموظفين، قد أصدرت عددًا قياسيًا من تحذيرات الأعاصير ليوم واحد والبالغة 284 تحذيرًا، وفي بعض الأحيان، كانت تحذيرات الأعاصير كثيرة لدرجة أنها شكَّلت خطًا متواصلًا تقريبًا يمتد لمسافة 1000 ميل تقريبًا.

ومن المتوقع أن يتجاوز هطول الأمطار بالقرب من مدينة ممفيس بولاية تينيسي 12 بوصة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ويجب على المجتمعات في المنطقة الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد وشديدة في الحياة اليومية، وفقًا لتحليل صحيفة الجارديان لبيانات التنبؤ المتاحة.

ارتفاع منسوب نهر أوهايو

وفي جنوب ولاية إلينوي، من المتوقع أن يصل منسوب نهر أوهايو إلى ذروته عند 47 قدمًا نهاية هذا الأسبوع ، وهو خامس أعلى مستوى له خلال الـ 25 عامًا الماضية، كما يُتوقع حدوث فيضانات شبه قياسية في الجداول والأنهار الأصغر من شرق أركنساس إلى جنوب أوهايو.