وكيل «عربية النواب»: زيارة الرئيس ماكرون لخان الخليلي تبعث رسالة أمان من مصر للعالم

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وتعكس بشكل واضح حجم التقدير المتبادل والحرص المشترك على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مشيرا إلى أن الاستقبال الرسمي الذي شهده مطار القاهرة، وما تلاه من مراسم احتفاء في قصر الاتحادية، يبعث برسائل دبلوماسية مهمة تؤكد على المكانة المحورية التي تحظى بها مصر في المعادلة الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تتطلب تنسيقا وتفاهما مع القوى الكبرى.

مشهد زيارة الرئيس ماكرون يبعث للعالم رسالة بأن مصر بلد آمن

وأشار محسب، إلى أن مشهد زيارة الرئيس ماكرون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة خان الخليلي حمل دلالات عميقة تعكس حرص القيادة المصرية على إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر بلد آمن ومفتوح للتنوع والانفتاح على الآخر، موضحا أن هذه الزيارة تعزز من جهود الدولة في دعم القطاع السياحي، كما تؤكد أن الثقافة والتراث يمثلان أحد محاور القوة الناعمة لمصر في علاقاتها الدولية.

الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي



وأكد عضو مجلس النواب، أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، خصوصًا في ملفات الطاقة والتعليم ومكافحة الإرهاب، مشددا على أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالثبات والتطور، وأن زيارة خان الخليلي والمتحف المصري الكبير ستكون من أبرز اللقطات التي ستبقى في ذاكرة العلاقات بين البلدين، وسيكون لها مردود مهم على القطاع السياحي المصري.

وجود توافق في الرؤى بين مصر وفرنسا

وشدد، على وجود توافق في الرؤى بين مصر وفرنسا تجاه ما تمر به المنطقة من تصعيد عسكري، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مثمنا التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار، سواء على المستوى العربي أو الدولي.