مصر وفرنسا توقعان إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

مصر وفرنسا توقعان إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

مصر وفرنسا توقعان إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من قبل رئيسي البلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ما يلي: إعلام مشترك للإعلان عن التوقيع على 4 مشروعات استثمارية تضامنية، مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكوفونية، تمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة.

كما جرى التوقيع على إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية، إعلان مشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، إعلان نوايا للتعاون بين وزارتي الصحي المصرية والفرنسية، اتفاقية إنشاء وتنمية مركز جوستاف جوسيه لعلاج الأورام بالقاهرة.

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