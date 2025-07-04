وزير التعليم يشدد على أهمية متابعة أولياء الأمور لمستوى أبنائهم الدراسي

أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظة المنوفية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، رافقه الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وبدأ «عبداللطيف» جولته في محافظة المنوفية، بزيارة مدرسة «بي العرب الابتدائية بنات»، التابعة لإدارة الباجور التعليمية، ويبلغ عدد طلابها 263 طالبًا وطالبة.

تفعيل القواعد المنظمة للغياب

وتفقد الوزير خلال الزيارة، انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، ومستوى الانضباط العام، وكثافة الحضور الطلابي، كما اطلع على كراسات الواجبات والحصة، وأجرى حوارات مباشرة مع مدير المدرسة والمعلمين، للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، مشيدًا بنسبة الحضور، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والفهم، مثمنًا ما شهده من تحصيل دراسي للطلاب والاهتمام بتقديم الدعم لتحقيق أقصى استفادة لهم.

وشملت الجولة، تفقد المعمل في أثناء حصة العلوم للصف الرابع الابتدائي، واطلع الوزير على كراسات الحصة والواجب للطلاب للتحقق من مدى الاستفادة من شرح المعلمة، كما التقى بعدد من أولياء الأمور أمام المدرسة، ودار حوار بينهم حول العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية المشاركة الفعّالة لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم الدراسي، والعمل المشترك مع المدرسة، مُشيرًا إلى دور الأسرة في تعزيز القيم التعليمية وتشجيع الأبناء على التحصيل الدراسي.

فتح حوار مباشر مع المعلمين

وقد أشاد أولياء الأمور من جانبهم، بالقرارات المنظمة للعام الدراسي الحالي، وأكدوا حرصهم على انتظام أبنائهم في المدرسة، وتلقى العلم والتفاعل مع المعلمين داخل المدرسة.



وعقب ذلك، توجه الوزير إلى زيارة مدرسة «الشهيد محمد رضا وجيد فراج الإعدادية بنون»، التابعة لإدارة الباجور التعليمية التى يبلغ عدد الطلاب بها 595 طالبًا.

وتفقد حجرة المعلمين، حيث حرص على فتح حوار مباشر مع المدرسين حول القرارات والآليات المنظمة للعملية التعليمية، وهو ما أشاد به المعلمون بما يعزز من جودة العملية التعليمية، ويرتقي بمستوى التحصيل العلمي، كما اطمأن على توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة.

وتفقد عددًا من الفصول الدراسية، تابع خلالها أداء الطلاب والطالبات، واطلع على كراسات الواجبات والحصة، ودفاتر المعلمين، وسجلات الدرجات.