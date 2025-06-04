«التعليم» ترفع الإشراف المالي والإداري عن مدرسة كابيتال الدولية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت رفع الإشراف المالي والإداري عن مدرسة كابيتال الدولية، التي شهدت حادث اعتداء على طالبة من قِبل زميلاتها، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف وكدمات.

رفع قرار الإشراف المالي عن المدرسة

وأضاف المصدر أنه جرى رفع الإشراف المالي والإداري بعد التأكد من التزام المدرسة بكل المعايير التربوية والإشرافية التي تضمن صحة وسلامة الطلاب، وكذلك ضمان عدم تكرار الحادث.

وكان قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري قد اتخذ نتيجة تقصير من جانب إدارة المدرسة في الإشراف، لذا تم رفعه حفاظًا على مستقبل المدرسة ووضعها كمؤسسة تربوية.

فصل الطالبتين اللتين اعتديتا على زميلتهما

وأوضح المصدر أن قرار فصل الطالبات المعتديات، الذي صدر من وزير التربية والتعليم، سيظل ساريًا، ولكنهن سيؤدين امتحانات نهاية العام حفاظًا على مستقبلهن، دون عودتهن إلى المدرسة مرة أخرى، حيث إنهن يدرسن في النظام الدولي بالمدرسة.