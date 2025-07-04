«الشيوخ» يناقش تفعيل النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك



أكد النائب أحمد صبيح خشانة، أهمية النافذة الواحدة والتي تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.

تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات

جاء ذلك خلال عرضه طلب المناقشة العامة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وقال خشانة إنه يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية.

التخليص الجمركي

وأشار إلى أن النظامين يعملان على تحسين التجارة الدولية من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي، ما يسهم في تقليل تكاليف التخزين، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة، فضلا عن تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، ما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.

ولفت إلى وجود العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطئا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، ما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: «كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام ما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي، لذا يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، وتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية».

وشدد مقدم طلب المناقشة على أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية.