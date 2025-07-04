ضبط 3 أشخاص بتهمة احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة

ضبط 3 أشخاص بتهمة احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة

ضبط 3 أشخاص بتهمة احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة، بعد تلقي بلاغ من مالك محل ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين أن سيدة ونجلي شقيقها قاموا باستدراج شقيقة المُبلغ إلى السيارة الخاصة بهم، ثم إلى مسكنهم، حيث اعتدوا عليها بالضرب وأحدثوا إصابات متفرقة بجسمها، وأجبروها على توقيع إيصالات أمانة، وذلك لشكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من مسكنهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وضُبطت السيارة المستخدمة في الواقعة، إيصالات الأمانة الموقعة، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحفظ الأمن.

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