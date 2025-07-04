السيسي لـ ماكرون: زيارتكم تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا

السيسي لـ ماكرون: زيارتكم تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا

السيسي لـ ماكرون: زيارتكم تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «صديقي العزيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سعدت بلقائكم اليوم وأجدد ترحيبي بكم في مصر، أُعبّر عن ثقتي بأنّ زيارتكم وما شهدناه من توقيع مذكرات تفاهم بين بلدينا في مختلف القطاعات سيُمثلان انطلاقة جديدة؛ لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا».

وأضاف السيد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية: «نحن أمام مرحلة واعدة، حيث نشهد تعزيز أواصر التعاون بما يُحقق المنفعة المتبادلة، وفي القلب منها تعزيز روابط الصداقة التاريخية والمتجذرة بين الشعبين المصري والفرنسي.. شكرا جزيلا».

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