إشادة وزير التعليم بمدارس الباجور

وأشاد «عبد اللطيف»، بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية بمدارس إدارة الباجور التعليمية في محافظة المنوفية، مثمنًا التزام المدارس والمعلمين بتطبيق القرارات والآليات المنظمة، كما ثمن ما شهده من انضباط لنسب حضور الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في جميع المحافظات.

حقيقة تعنيف مدير إدارة الباجور التعليمية

ونفى الدكتور محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ما يتردد على وجود تعنيف من وزير التربية والتعليم تجاه مدير إدارة الباجور التعليمية توفى على إثرها، بل أشاد وزير التعليم بمستوى التزام الطلاب والمعلمين أثناء زيارته المفاجئة إلى محافظة المنوفية، مؤكدًا إن الصور التي التقطها أثناء زيارته بصحبة مدير الإدارة تظهر مدى السعادة والرضا طوال الزيارة.

وتقدم وكيل الوزارة وجميع العاملين بقطاع التعليم في محافظة المنوفية، بنعي المغفور له بإذن الله تعالى الزميل أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.

ومن المقرر تشييع جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية في مسقط رأسه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط حالة من الصدمة والحزن التي خيمت على جميع أهالي محافظة المنوفية.