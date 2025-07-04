وزير التعليم يتفقد مدارس المنوفية ويشيد بانضباط العملية التعليمية

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جولته في المنوفية، إذ قام بزيارة مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية، التي يبلغ عدد طلابها 2781 طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة، واطمأن على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تحصيلهم للدروس من خلال الاطلاع على كراسات الواجبات والحصص، كما أجرى مراجعة شاملة لكشوف درجات الطلاب.

في تقديم الدعم والإشراف على سير العملية التعليمية

وأشاد الوزير بانتظام الطلاب فى المدرسة، كما أعرب عن تقديره لجهود المعلمين في تقديم الدعم والإشراف على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن ذلك يعد من أبرز عوامل نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق زيارة الوزير للمدرسة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطلاب، ناقش خلاله تقييماتهم للمناهج ونظام الامتحانات، إضافة إلى تطلعاتهم المستقبلية، حيث أبدى الطلاب تفاعلاً إيجابيًا وطرحوا رؤى طموحة لمستقبلهم التعليمي والمهني.

وتحدث الوزير مع الطلاب حول أهمية دور التكنولوجيا في المستقبل، مشددًا على أن التعلم والتأقلم مع التطورات التكنولوجية أصبحا أمر حتميًا في عصرنا الحالي، موضحا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات متعددة.

صورة تذكارية مع معالي الوزير

وفي لفتة إنسانية، طلب الطالب المتفوق أحمد مصطفى محمود، الحاصل على المركز الأول على مستوى المدرسة، التقاط صورة تذكارية مع الوزير، وهو الطلب الذي قوبل بترحاب كبير، حيث أثنى الوزير على تفوق الطالب وحفّزه على مواصلة التميز.

وفي ختام جولته التفقدية، أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية بمدارس إدارة الباجور التعليمية، مثمنا التزام المدارس والمعلمين بتطبيق القرارات والآليات المنظمة.