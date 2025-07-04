أوس أوس: تصوير فيلم «الصفا ثانوية بنات» كان مرهقا لهذا السبب

أبدى الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» سعادته بطرح فيلم الصفا ثانوية بنات في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الفطر المبارك 2025، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

«أوس أوس» يكشف كواليس تصوير فيلم الصفا ثانوية بنات

وقال أوس أوس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يقدم شخصية مُدرس ألعاب داخل مدرسة البنات، ضمن أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات، ثم يعلم أن المدرسة تحتاج إلى مدرب كرة السلة فيقوم بالتواصل مع على ربيع صديقه ويخبره أن يأتي من الصعيد إلى القاهرة للعمل في المدرسة.

وأشار إلى أن التجربة كانت صعبة للغاية ومرهقة في التصوير، لأن التصوير كان داخل مدرسة لذا كانوا يقوموا بالبدء منذ الصباح الباكر، وحتي نهاية اليوم، ولكنه في الناحية الآخرى كانوا مستمتعين بالتصوير لأنهم تذكروا أيام المدرسة.

وعن تعاونه مع على ربيع، قال أوس أوس: «أنا على ربيع أخوات وخلاص بقينا عارفين بنشتغل إزاي مع بعض، وإحنا بينا كيماء كبيرة عشان بنشتغل مع بعض من زمان أوي، وعندنا كمان فيلم هنبدأ تصوير اسمه الساحل الشرير، خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يطرح خلال موسم الصيف».

وتابع أوس أوس، أنه أبتعد عن الدراما لأنه يركز على التواجد في السينما، خلال الفترة الأخيرة، وأنه ينتظر موضوع جيدا حتي يعود مرة أخرى للدراما.

كواليس فيلم «أحمد أحمد»

وعن فيلم «أحمد أحمد»، قال أوس أوس مازحا: «أحمد فهمي المرة دي سابني وراح لأحمد السقا مش عارف إيه الفرق بينه وبيني يعني، عموما ربنا يكتب ليهم الخير كله والفيلم ينزل ويكسر الدنيا كلها، لأن الاتنين أخواتي وبحبهم».