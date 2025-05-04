فيلم الصفا الثانوية بنات يحافظ على المركز الثاني في قائمة الإيرادات

فيلم الصفا الثانوية بنات يحافظ على المركز الثاني في قائمة الإيرادات

فيلم الصفا الثانوية بنات يحافظ على المركز الثاني في قائمة الإيرادات

منذ اليوم الأول من طرحه في دور العرض السينمائية، نجح فيلم الصفا الثانوية بنات للفنان على ربيع في التواجد بالمركز الثاني، وسط منافسة قوية يشهدها موسم أفلام عيد الفطر، وظل محافظا على هذا المركز حتى يوم أمس.

فيلم الصفا الثانوية بنات يواصل تواجده في المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم الصفا الثانوية بنات حل يوم أمس الجمعة في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت مليونا و448 ألف جنيه فقط لا غير.

وينافس فيلم الصفا الثانوية بنات في موسم عيد الفطر بجانب ثلاثة أفلام أخرى، هي فيلم سيكو سيكو للفنان عصام عمر وطه دسوقي، وفيلم نجوم الساحل لأحمد داش، وفيلم فار بـ7 أرواح.

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

وفيلم الصف الثانوية بنات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم على ربيع ومايان السيد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وعدد أخر من الفنانين .

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