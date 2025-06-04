فيلم الصفا الثانوية بنات يواصل حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر

شهدت دور العرض السينمائية منافسة قوية في موسم عيد الفطر بين أربعة أعمال سينمائية منذ بداية العيد، ويحافظ فيلم «الصفا الثانوية بنات» على مركزه الثاني في قائمة الأفلام الأكثر إقبالاً من الجمهور.

فيلم الصفا الثانوية بنات يواصل حفاظه على المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم الصفا الثانوية بنات للفنان علي ربيع جاء يوم أمس السبت في المركز الثاني، إذ حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و123 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وبيومي فؤاد ولينا صوفيا وسارة الشامي وهالة فاخر ووئام مجدي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.