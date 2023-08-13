جيسون موموا يطلب من جمهوره التبرع لضحايا حرائق هاواي: أسوأ كارثة

وجه النجم جيسون موموا تحذيرا صارما لأي شخص لا يزال يفكر في السفر لقضاء عطلة في جزيرة ماوي الأمريكية في هاواي، وذلك في أعقاب حريق الغابات المدمر الذي اجتاح الجزيرة هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 89 شخصًا على الأقل وتسبب في أضرار بالمليارات.

وقال موموا، «ماوي ليست المكان المناسب لقضاء إجازتك الآن، لا تسافر إلى ماوي، لا تقنع نفسك بأن وجودك ضروري في جزيرة تعاني بشدة، شكرا لكل من تبرع وأظهر اهتماما للمجتمع في وقت الحاجة هذا»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

جيسون موموا: نشهد أسوأ كارثة في ماوي

وأضاف: «يبدو أن قنبلة أُلقيت على المدينة، لا أستطيع أن أصدق أن هذا حدث وأنا أدعو الله أن يتم لم شمل كل شخص في عداد المفقودين مع عائلته، ربما تكون هذه أسوأ كارثة عشتها حتى الآن، بينما نكرم ذكري الراحلين، دعونا نعيد بناء هذه المدينة التاريخية وترميمها».

كما حث موموا الناس على التبرع لمؤسسة مجتمع هاواي لصندوق مقاطعة ماوي، إذا كانوا يريدون مساعدة الآلاف من السكان المحليين الذين نزحوا بسبب المأساة، هناك أيضًا ما يقرب من 1000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.