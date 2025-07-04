محافظ القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر لمتابعة الأداء بعد زيارة وزير التعليم

محافظ القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر لمتابعة الأداء بعد زيارة وزير التعليم

محافظ القليوبية يتفقد مدارس كفر شكر لمتابعة الأداء بعد زيارة وزير التعليم

تابعَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة كفر شكر الابتدائية المُشتركة، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، و مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامه مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية.

جولة محافظ القليوبية

كفاءة الإنشاءات القائمة

وبدأ المحافظ جولته بمدرسة كفر شكر الابتدائية المُشتركة والتي يتم تطويرها ورفع كفاءة الإنشاءات القائمة وإنشاء وتوسعة مبنى جديد، وتُقام المدرسة علي مساحة كلية 3125 مترا مربعا ومساحة المبنى الجديد يُقام على مساحة 506 أمتار، ويتكون المبنى الجديد من أرضي وأربع أدوار علوية لتكون عدد الفصول المُضافة 24 فصل جديد ليكون إجمالي عدد الفصول في المدرسة بالكامل 40 فصلا ويستوعب الفصل الواحد 24 طالبا بدلاً من 66 طالبا.

جولة محافظ القليوبية

واستكمل «عطية» جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين ، مُعرباً عن كامل استيائه من المدرسة قائلاً « المدرسة لا تُدار بالكفاءة المطلوبة »، واطلع على كشف الحضور والذي كان أقل من 50%، كما ناقش الطلاب عن كيفية تحصيلهم للمعلومات ومدى استيعابهم وكيفية استغلال ما يتعلمونه على أرض الواقع سواءً من خلال الأهل بوجود أرض زراعية وكيفية زراعتها وما هي الزراعات التي تتناسب مع التُربة أو من خلال العمل الخارجي.

جولة محافظ القليوبية

دراسة لإقامة منفذ بيع خاص بالمدرسة الزراعية

كما تجول «المحافظ» في أركان المدرسة متفقداً قسم الزينة وقسم الدواجن وقسم المنحل، موجهًا بضرورة استغلال تلك المساحات بعمل دراسة لإقامة منفذ بيع خاص بالمدرسة وتعليم الطلاب كيفية التسويق للمُنتجات، بالإضافة إلى أهميته في التعزيز من كفاءة الطُلاب ويُعدهم لسوق العمل الخارجي بشكل أفضل، منوهاً بإعطاء مُهلة إعطاء مُهلة لإدارة مدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين للارتقاء بالعملية التعليمية ككُل.

جولة محافظ القليوبية

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