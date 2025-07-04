محافظ الجيزة: انتهاء تنفيذ 232 مشروعا تنمويا في 42 قرية ضمن «حياة كريمة»

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة نسب التنفيذ النهائية بمشروعات البنية التحتية المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استهدفت تطوير وتحسين الظروف المعيشية في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.



واطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع، على موقف تسليم المشروعات المنتهية بنسب تنفيذ 100%، التي ضمت عددًا من القطاعات التنموية والخدمية بمجالات «التعليم والصحة والرياضة والمجمعات الخدمية والزراعية والإسعاف والبريد» لتوفير سبل الحياة الكريمة.

102 مشروع بقطاع التعليم



وأوضح أن المشروعات التي جرى الانتهاء منها مثلت نحو 232 مشروعًا، ضمت 102 مشروع بقطاع التعليم من أعمال إنشاء أو إحلال كلي وتطوير شامل للمدارس، و43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة تتضمن إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، و11 مجمعًا حكوميًا بالقطاع الخدمي، و11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا بالقطاع الزراعي لخدمة المزارعين، و33 مكتب بريد وتجهيزها بالأثاث اللازم، بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف متكاملة، و6 نقاط شرطية و10 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعي، إلى جانب إنشاء وحدات صحية بالقرى المحرومة، لتحقيق نقلة حضارية كبيرة في نواحي الحياة.



واطلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وشبكة الطرق والأسواق والمواقف وتبطين الترع، لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة



وأكد محافظ الجيزة ضرورة تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، للدفع بمعدلات إنجاز نسب التنفيذ المتبقية بمشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة، واستكمال إجراءات تسليم باقي المشروعات المنتهية.



وأشار إلى أن الشهر الجاري سيشهد التشغيل التجريبي لبعض مشروعات البنية التحتية المنتهية، ومنها محطات رفع الصرف الصحي بقرى «عرب الحصار والفهميين والأقواز» لتعظيم الاستفادة القصوى منها للمواطنين.



