«هذه الحماسة، والزخم الإعلامى، وهذه الطاقة التى تليق بخان الخليلى: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا»، تدوينة قصيرة نشرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة «إكس»، على هامش زيارته التاريخية إلى مصر، معبرًا بها عن إعجابه بحفاوة الاستقبال وصحبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنًا مع نشر صوره وسط المصريين في خان الخليلي بمختلف الصحف العالمية، وتحديدًا الفرنسية، تحت عنوان «الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة بسوق القاهرة الشهير».

«لوفيجارو»: مصر حليف استراتيجي لفرنسا وزيارة العريش لها دلالات سياسية



وعلى رأس الصحف الفرنسية التي حرصت على نشر لقطات مصوَّرة لزيارة « وعلى رأس الصحف الفرنسية التي حرصت على نشر لقطات مصوَّرة لزيارة « ماكرون » من داخل خان الخليلي صحيفة «لوفيجارو»، التى أبرزت استقبال المصريين للرئيس الفرنسي بعنوان «إيمانويل ماكرون في سوق القاهرة مع الرئيس المصري»، وأشارت الصحيفة إلى وصول «ماكرون» لمصر في زيارة تستغرق 48 ساعة تركز بشكل أساسي على الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وقالت الصحيفة الفرنسية إن «ماكرون» التقى نظيره المصري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمأدبة عشاء في سوق خان الخليلي، وسط حشد من الناس وتصفيق حاد.



وفي تقرير آخر أكدت «لوفيجارو» أنّ مصر حليف استراتيجي كبير بالنسبة لفرنسا، مضيفة أن الرئيس الفرنسى سيتوجه إلى مدينة العريش القريبة من حدود قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث سيُجرى محادثات مع المنظمات الإنسانية والأمنية المعنية بالأزمة، لافتة إلى أن هذه الزيارة لها رمزية خاصة وتمثل فرصة لتجديد تأكيد التزام «ماكرون» بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، متابعة أن فرنسا لا تزال فاعلًا رئيسيًا بالنسبة لمصر.



وفي سياق متصل، سلطت «فرانس 24» الضوء على تفاصيل زيارة «ماكرون» إلى القاهرة، خاصة فيما يتعلق بالقمة الثلاثية التى انعقدت مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بشأن الوضع في غزة، في أعقاب تصعيد إسرائيل هجماتها ومحاولاتها احتلال القطاع، بعد انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى ما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضى، حيث يتوجه «ماكرون» إلى ميناء مصرى بالقرب من قطاع غزة الأسبوع المقبل لتسليط الضوء على المخاوف بشأن الصراع في الأراضى الفلسطينية، وقال مسئولون إن «ماكرون» سيتوجه إلى العريش على بعد 50 كيلومترًا من غزة، اليوم الثلاثاء، فيما أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لفرنسا في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية مختلفة، واستعرضت في تقرير منفصل مكاسب تلك الزيارة تحت عنوان: «وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المساعدات الإنسانية، العقود.. ما مكاسب زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر؟».



كما قالت شبكة «فرانس إنفو» إن الرئيس الفرنسى بدأ زيارته الرسمية الرابعة لمصر الأحد، وتستغرق ثلاثة أيام بعد أسبوعين من استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ التقى الرئيس الفرنسى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيتوجه إلى العريش، قرب قطاع غزة الفلسطينى لتأكيد التزامه المستمر بوقف إطلاق النار بغزة، بحسب قصر الإليزيه.



وأبرزت وكالة «أسوشيتدبرس» لقطات مصوَّرة من زيارة «ماكرون» إلى منطقة « وأبرزت وكالة «أسوشيتدبرس» لقطات مصوَّرة من زيارة «ماكرون» إلى منطقة « خان الخليلى »، تمهيدًا لإجراء محادثات حول الحرب في غزة.

«روسيا اليوم»: مقاتلات «الرافال» المصرية استقبلت الرئيس الفرنسي



وحمل تقرير في «روسيا اليوم» عنوان «ماكرون في القاهرة.. استقبال بالمقاتلات وتغريدة تعكس التحالف»، وتناول مراسم استقبال الرئيس الفرنسى، مؤكدًا أن الطائرة الرئاسية الفرنسية رافقتها مقاتلات «رافال» تابعة للقوات الجوية المصرية عند دخولها الأجواء المصرية، وقالت «روسيا اليوم» إن هذه الزيارة تأتى في ظل توترات إقليمية متصاعدة، كما تطرقت إلى تدوينة «ماكرون»، عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس» باللغة الفرنسية: «وصلت إلى مصر برفقة رفاق فخورين في الطيران: مقاتلات رافال مصرية رمز قوى لتعاوننا الاستراتيجى» مرفقًا صورة للمقاتلات التى ترافق طائرته.



«السيسى وماكرون يتجولان في خان الخليلى» عنوان هو الأكثر تداولًا في الصحف العربية، من بينها «سكاى نيوز» التى قالت إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اصطحب نظيره الفرنسى مساء الأحد لتناول العشاء في منطقة خان الخليلى التاريخية في القاهرة، وتجولا وسط الحشود.