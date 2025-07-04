بلد الأمن والسلام.. كيف علق الفرنسيون على زيارة ماكرون لحي خان الخليلي؟

حفاوة بالغة لاقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين وشارع خان الخليلي في قلب القاهرة، إذ نشر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو له على أنغام أغنية «حلوة يا بلدي» للمغنية المصرية العالمية الراحلة داليدا، وهو يتجول داخل أعرق الأحياء التاريخية في مصر القديمة.

تفاعل الفرنسيين مع زيارة ماكرون لخان الخليلي

إلى جانب حالة التفاعل الواسعة التي لاقتها زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين، فقد لاقت تلك الزيارة البارزة أيضًا سعادة كبيرة من قبل العديد من المواطنين الفرنسيين، الذين بادروا بتدوين التعليقات الخاصة عبر الفيديو الخاص بزيارة ماكرون.

وأبرز ما جاء بين تعليقات المواطنين الفرنسيين على مقطع الفيديو المنشور: «مصر بلد حلمت بزيارته منذ الصف السادس، وأحب أن أذهب إلى هناك وأقابل السكان المحليين»، «مصر بلد الأمن والسلام»، «بالفعل، صداقة مصر وفرنسا تاريخية وممتدة، ونقدر هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين».



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رسالة خاصة من الرئيس الفرنسي

وخلال الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لإيمانويل ماكرون، توجه الرئيس الفرنسي برسالة خاصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضيافته له، وكذلك المصريين، والتي قال خلالها: «شكراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار، هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي، تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا».