أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع مصر في مجال الصحة الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا والتوقيع على الشراكة في مكافحة السرطان مع المعهد الفرنسي، موضحًا أن هناك اتفاقات مع شركات ومجموعات فرنسية لتعزيز الشراكة الثنائية وكذلك الجهود الإنسانية والصحية التي يبذلها البلدان لمساعدة المدنيين في قطاع غزة وهذا تعزز مع التوقيع على بروتوكول جديد.

مصر أول من وثقت بالرافال الفرنسية

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «وبالنسبة لقطاع الدفاع، هو في قلب علاقة الثقة بيننا، إذ أنتم أول من وثق بالرافال الفرنسية ودول كثيرة تبعتكم بعد ذلك، والطائرات ثم البحرية، في كل الفئات هناك شراكة وثيقة سنعززها أكثر بمناسبة هذه الزيارة».

وتابع: «هناك تعاون تربوي وجامعي، إذ أن المنتدى الفرنسي للتعليم العالي والأبحاث اليوم الذي سأشارك به سيكون مرحلة مهمة في التقارب بين الجامعات والمدارس في البلدين، كما أن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وبناء الحرم الجامعي الجديد يصب في هذا الاتجاه، كما نلتزم بتطوير المدارس الفرنسية بهدف الوصول إلى 100 مدرسة».

تعاون مصري فرنسي في مجال الآثار

ولفت إلى أن هناك تعاونًا ثقافيًا في مجال الآثار، كما سيلتقي اليوم بعدد كبير من الفنانين وغيرهم لتغذية هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن هناك الرؤية المشتركة للوضع في المنطقة.

وواصل: «شكرًا على استقبالكم لنا في العريش وسأكون سعيدًا جدًا بوجودي إلى جانبكم في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة، كما ندين استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة والتي تشكل تراجعًا مأساويًا للمدنيين والرهائن والأسر وكل المنطقة، لذا نوجه نداء للعودة فورًا لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح كل المحتجزين من قبل حماس في غزة، كما يجب استئناف المفاوضات دون تأخير».