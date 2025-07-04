باحثة سياسية: غزة تحوّلت إلى ساحة تجارب للصناعات الحربية الأمريكية

باحثة سياسية: غزة تحوّلت إلى ساحة تجارب للصناعات الحربية الأمريكية

باحثة سياسية: غزة تحوّلت إلى ساحة تجارب للصناعات الحربية الأمريكية

قالت الدكتورة أماني القرم الكاتبة والباحثة السياسية من غزة، إنّ القطاع أصبح مسرحا لتجارب الأسلحة الأمريكية المحرّمة دوليًا، في ظل صمت دولي وغربي مريب تجاه ما يجري من مجازر في القطاع، موضحة أنّ كل أشكال التضامن مع غزة في أي مكان بالعالم، تمثّل دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني.

زيارة نتنياهو إلى واشنطن

وأكدت «القرم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم يشهد استخدام أسلحة لم تستخدم من قبل، حيث تتبخر الأجساد وتحترق، وسط آلة قتل وتدمير لا يوقفها شيء، منتقدة العلاقة الشخصية التي تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة أنّ زيارة الأخير لواشنطن جاءت بطلب مباشر من ترامب.

وأوضحت أنّ ما يحدث في غزة ليس سوى جزءا من مخطط أوسع لتغيير خريطة الشرق الأوسط، وقالت: «القضية تتجاوز فلسطين والرهائن، فهناك مشروع لإعادة رسم المشهد الإقليمي، وأي دولة تعارضه ستكون عرضة للاستهداف».

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