السيسي وماكرون يتفقان على وقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، فضلاً عن إطلاق الرهائن، مضيفًا أنه تم التوافق بين الجانبين على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما استعرض الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس الفرنسي سيتعرف خلال الزيارة على الجهود المصرية المبذولة لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة، وفي هذا الصدد، توجه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.