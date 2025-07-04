مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية تعززها استثمارات بـ7.2 مليار دولار ومشروعات تنموية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا مصورًا ليسلط الضوء على العلاقات المصرية الفرنسية، وجاء بعنوان، :«مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة».

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

وأوضح التقرير، أنه في ظل التحديات العالمية المتسارعة، تتجه مصر وفرنسا لتعميق تعاونهما الاستراتيجي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمارات الصناعية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام الشراكة بين البلدين.

وشدد التقرير، الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن مصر تٌعد ثالث أكبر اقتصاد عربي، وثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها وجهة استثمارية جذابة برؤية تنموية واعدة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي المصري 17 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025، مع معدل نمو مستهدف يبلغ 4.2%، مدفوعًا بقطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية والسياحة.

ثاني أكبر اقتصاد

وأضاف التقرير، :«فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، مع ناتج محلي تجاوز 4 تريليونات دولار العام الماضي، وتُعد قوة صناعية ومصدر للتكنولوجيا في مجالات الزراعة، الخدمات، والصناعات المتقدمة»، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وباريس بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 14%، كما وصلت الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 7.2 مليار دولار، وسط توقعات بتجاوزها 8 مليارات بنهاية العام الجاري.

وتابع التقرير: «تُمثل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة دفعة جديدة وخطوة إضافية على طريق توثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون، حيث تتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والنقل».