«القاهرة الإخبارية» ترصد أوضاع الضفة: إضراب شامل ومسيرات غاضبة ضد العدوان الإسرائيلي

أكدت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله، أن مدن الضفة الغربية، بما فيها رام الله والقدس المحتلة، شهدت حالة شلل تام اليوم، استجابة للإضراب العام الذي جاء تضامنًا مع قطاع غزة، في ظل ما يصفه الفلسطينيون بـ«الإبادة الجماعية» المستمرة، وسط صمت دولي مريب.

توقف الحياة بالضفة الغربية

وشددت «السلامين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الحياة توقفت بشكل كامل، حيث أُغلقت المحال التجارية، والمؤسسات التعليمية، والطبية، والحقوقية، موضحة أن هذه المشاهد تأتي وسط مسيرات حاشدة بالضفة الغربية انطلقت من دوار المنارة وجابت شوارع المدينة، منددة بالعدوان الإسرائيلي والصمت الدولي، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية طالت شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال شنَّت سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات فلسطينية، تسببت في وقوع إصابات واستشهاد عدد من المواطنين، وسط تحذيرات من نية الاحتلال هدم منازل فلسطينية جديدة.

اقتحامات واسعة في المخيمات الفلسطينية

وتابعت: «شهدت المخيمات الفلسطينية، مثل الجلزون، الأمعري، وقلنديا، اقتحامات واسعة خلال الساعات الماضية، الفلسطينيون يرون ما يحدث في غزة كيوم القيامة، مع توقعات أن تتوسع الهجمات لتشمل الضفة الغربية بشكل كامل».