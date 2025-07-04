أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية .
توفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي
وأكد وزيرالعمل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.
التخصصات المطلوبة للسفر للعمل بالسعودية
وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة هي : 2 أطباء جلدية من الجنسين استشاري وأخصائي أول براتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، و2 أطباء جراحة من الجنسين استشاري وأخصائي أول، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، واستشارية عقم وإنجاب «استشاري فقط»، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.
15 ممرضة «أخصائي تمريض – بكالوريوس»، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.
طبيبة نسائية أخصائي نسائية، بكالوريوس –تخصص تجميل نساء والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.
إستشاري تخدير، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.
وقالت هبة أحمد، إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وسكن ومواصلات وراتب أساسي ،وتقديم السيرة الذاتية، من اليوم الاثنين 7 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: labor@labour.gov.eg