بعد انتهاء التصوير.. تعرف على قصة فيلم The Seven Dogs

بعد انتهاء التصوير.. تعرف على قصة فيلم The Seven Dogs

بعد انتهاء التصوير.. تعرف على قصة فيلم The Seven Dogs

انتهى المخرجان بلال فلاح وعادل العربي من تصوير الفيلم المنتظر The Seven Dogs أو «الكلاب السبعة»، الذي يجمع في بطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز بجانب مجموعة كبيرة من النجوم من مختلف دول العالم، ويعتبر من أبرز الأعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور خلال 2025.


ويقدم فيلم The Seven Dogs جرعة عالية من الأكشن والتشويق ممزوجة بالدراما والكوميديا أيضا، بحسب ما أوضحه المخرجان في تصريحات صحفية: «هذا الفيلم مليء بالأكشن والدموع والدراما والكوميديا أما النهاية سوف تكون قمة في التشويق».

فيلم Seven Dogsفيلم Seven Dogsفيلم Seven Dogs

قصة فيلم The Seven Dog

وكشف موقع IMDB، قصة فيلم The Seven Dogs، إذ يدور حول عميل الإنتربول خالد العزازي (أحمد عز)، الذي يتعاون مع غالي أبو داود (كريم عبد العزيز) من عصابة الكلاب السبعة لمكافحة تجارة المخدرات، ليشهد العديد من الأزمات، ويجمع الفيلم في بطولته ناصر القصبي، تارا عماد، سيد رجب، هنا الزاهد، هالة صدقي، وساندي بيلا، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم.

فيلم Seven Dogsفيلم Seven Dogsفيلم Seven Dogsفيلم Seven Dogs

بعد ويل سميث ومارتن لورانس.. مخرجا Bad Boys يجمعان أحمد عز وكريم عبد العزيز

ويأتي عمل بلال فلاح وعادل العربي على فيلم The Seven Dog بعد النجاح الذي حققاه في فيلم Bad Boys: Ride or Die بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، وهو الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys، وحقق الفيلم حالة واسعة من النجاح على مستوى الإيرادات وصل لـ 404 ملايين دولار.

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