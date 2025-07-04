«غرفة السياحة»: منظومة متكاملة لمكافحة الكيانات الوهمية وغير الشرعية

أكدت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ هناك جهودًا حثيثة من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي، وذلك حفاظًا على سمعة مصر السياحية وحقوق السائحين، وضمانًا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، طبقًا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كل الأنشطة السياحية.

تحقيق أهداف الدولة في منع تلك الكيانات من العمل بالسياحة

وأضافت الغرفة في بيان، أنّ هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكل الأنشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والآثار بتعاون وتنسيق تام مع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وذلك تحقيقًا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.

حملات مكثفة لتوعية المواطنين

وأشارت إلى أن أهم ما تقوم به في تلك المنظومة قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كل الأنشطة السياحية، سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب، لافتة إلى أن غرفة شركات السياحة تٌنسق مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تقوم الشركات بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار كل من وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشددت غرفة شركات السياحة على أنه ليس من اختصاصها على الإطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية، لأنها من اختصاص وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة.