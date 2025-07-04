عادل زيدان: كلمة الرئيس في المؤتمر المشترك مع ماكرون تؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

عادل زيدان: كلمة الرئيس في المؤتمر المشترك مع ماكرون تؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

عادل زيدان: كلمة الرئيس في المؤتمر المشترك مع ماكرون تؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملت العديد من الرسائيل بالغة الدقة والوضوح، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع الكارثي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حديث الرئيس جاء عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن ليعبر عن موقف إنساني متوازن يعلي من شأن القانون الدولي، ويؤكد التزام مصر بثوابتها القومية إزاء القضية الفلسطينية.

حقوق الشعب الفلسطيني

أوضح «زيدان» في بيان، أن الإشارة إلى رفض مصر القاطع لأي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم كرسالة بالغة الأهمية، في ظل تصاعد بعض الطروحات التي تحاول القفز على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ولتؤكد أن مصر تضع خطوطًا حمراء لن تسمح بتجاوزها، مهما كانت الضغوط.

ولفت إلى أن الحديث عن الخطة العربية لإعمار قطاع غزة، وإعلان استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لهذا الغرض، بمثابة تأكيد أن مصر لا تكتفي بالدور السياسي بل تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتعمل على حشد الدعم الدولي بما يرسخ صورتها كقائد إقليمي لا غنى عنه في معادلات المنطقة.

وأضاف نائب رئيس الوعي، أن السيد الرئيس لم يغفل الإشادة بالدور الفرنسي في دعم الفلسطينيين، وهي رسالة شكر دبلوماسية، تهدف إلى تحفيز المزيد من الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية من بوابة إنسانية وتنموية.

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