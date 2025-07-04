وظائف شاغرة للمعلمين في السعودية.. الشروط وطريقة التقديم

تحرص وزارة العمل على توفير وظائف للشباب في مختلف المجالات، داخل مصر وخارجها، وفي ذلك الإطار وفرت عددا من الوظائف الشاغرة للمٌعلمين في السعودية.

تفاصيل وظائف للمعلمين في السعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم لـ6 فرص عمل جديدة بالسعودية، تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية، وتتمثل تفاصيلها في التالي.

مٌعلم لغة إنجليزية.

3 معلمات علوم.

معلمتان لمادة الرياضيات.

شروط ومزايا التقديم على الوظائف

دعا محمد جبران، المُعلمين من سن 30 إلى 50 سنة إلى سُرعة التقدم للحصول على الوظائف المُعلنة، بشرط توفر الخبرة 5 سنوات، بالمزايا التالية:.

- توفير سكن للملتحقين بالوظائف.

- توفير تأمين طبي.

- وسائل انتقال وتذاكر السفر.

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات اللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الاثنين 7-4-2025 ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: employment@labour.gov.eg.

أشار وزير العمل محمد جبران، إلى الوزارة تستمر في بزل جهودها التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج، والإدارة العامة للتشغيل.