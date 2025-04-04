وظائف للشباب في مجال السوشيال ميديا بمرتب 10 آلاف جنيه.. قدم الآن

يبدأ الشباب بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي في البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمجالات دراستهم، ويحرص موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا من الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو مؤهلات متوسطة، ليعلن عن وظائف خالية للعمل في مجال السوشيال ميديا بمرتب إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضح موقع فرصنا التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية في مجال السوشيال ميديا، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

شروط الوظائف المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه عامين من الخبرة على الأقل في مجال السوشيال ميديا.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديه مستوى جيد جدا في الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل دراسي عال.

- أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

أن يكون لديه مستوى جيد في استخدام برامج مايكروسوفت.



حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين مرتبا شهريا يتراوح بين 6000 و10000 جنيه.

- يتم احتساب الوقت الإضافي للعمل.

مسؤوليات الوظائف

مشاركة ونشر المحتوى بجميع أشكاله سواءً كان نصوص أو صور أو مقاطع فيديو بهدف إفادة الجماهير والقراء وتشجيعهم على القيام بإجراء أو أمر ما.

إدارة وتخطيط وتنظيم استراتيجيات مواقع التواصل الاجتماعي.

إتقان تحسين محركات نتائج البحث أو Search Engine Optimization والتي تُعرف بـ SEO من أجل تحسين نتائج البحث

استخدام أساليب التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل أداة Buffer.

نشر المحتويات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وانستغرام، وواتساب، وتويتر، ولينكد إن.

فهم وقراءة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تُعرف في عالم التكنولوجيا KPIs وتحليل البيانات.

وضع خطط تسويقية محددة بمدة معينة تهدف إلى تحقيق هدف معين.

البقاء على تواصل وتعاون دائم مع أقسام الشركة المختلفة مثل قسم المبيعات وخدمة العملاء وفريق التسويق بالإضافة إلى فريق تطوير المنتجات.

الإشراف والرقابة على المحتوى الذي يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

قياس وتقدير مدى نجاح الحملات التي تقيمها الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المواكبة المستمرة لآخر التطورات والتحديثات التي تتوصل إليها مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا.

التواصل والتفاعل الدائم بشكل مباشر مع العملاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم على التعليقات.

العمل على زيادة عدد المتابعين وزيادة نسبة التفاعل فيما بينهم.

حل المشكلات التقنية التي يواجهها المستخدمين أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

البحث المستمر من أجل التعرف على الشركات المنافسة وتتبعها.

العمل بشكل مباشر مع فرق الكتابة والتحرير والتأليف ونشر المحتوى وفريق التصميم للتأكد أنَّ المحتوى جذاب ومليء بالمعلومات المفيدة.

التواصل مع مشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنشاء شبكة تواصل قوية معهم.