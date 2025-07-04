«الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم: العظمى على القاهرة تصل إلى 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم، حيث يكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية، وقد تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس، أنّ الفرصة مهيأة توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

القاهرة العظمى 30 والصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 30 والصغرى 21

كفرالشيخ العظمى 29 والصغرى 20

المنصورة العظمى 30 والصغرى 21

طنطا العظمى 29 والصغرى 20

دمياط العظمى 24 والصغرى 17

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 17

السويس العظمى 30 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16

مطروح العظمى 23 والصغرى 16

الغردقة العظمى 30 والصغرى 19

الفيوم العظمى 32 والصغرى 20

بني سويف العظمى 33 والصغرى 21

المنيا العظمى 35 والصغرى 20

أسيوط العظمى 36 والصغرى 21

سوهاج العظمى 36 والصغرى 21

قنا العظمى 38 والصغرى 20

الأقصر العظمى 39 والصغرى 20

أسوان العظمى 39 والصغرى 21

الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 19

رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق غدا

وتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال البحر الأحمر، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق غدا.