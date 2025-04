نشر دون بيتيت، أحد رواد الفضاء بوكالة ناسا، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، فيديو مذهلا صوَّره لظاهرة جوية نادرة تعرف باسم الأحداث المضيئة العابرة، من محطة الفضاء الدولية، وذلك أثناء ظهورها المفاجئ فوق أمريكا الجنوبية.

أوضح بيتيت أن هذه الظاهرة النادرة تُعرف باسم برق الغلاف الجوي العلوي أو تفريغ الغلاف الجوي العلوي أو العفاريت، وتظهر في صورة وميض سريع من الأضواء الملونة التي تظهر في الغلاف الجوي العلوي.

OK, this is kind of out there and caters to your inner Uber-Geek. Nadir view of Transient Luminous Events (TLE ) or upper atmospheric lightning. This clip real time is about 6 seconds over the Amazon basin and shows a number of TLE displays from Sprites to blue jets from a… pic.twitter.com/IE0Edtm2Rl