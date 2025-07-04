بعد توثيق رائد وكالة ناسا لها.. ما هي ظاهرة عفاريت الغلاف الجوي النادرة؟

نشر دون بيتيت، أحد رواد الفضاء بوكالة ناسا، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، فيديو مذهلا صوَّره لظاهرة جوية نادرة تعرف باسم الأحداث المضيئة العابرة، من محطة الفضاء الدولية، وذلك أثناء ظهورها المفاجئ فوق أمريكا الجنوبية.

أوضح بيتيت أن هذه الظاهرة النادرة تُعرف باسم برق الغلاف الجوي العلوي أو تفريغ الغلاف الجوي العلوي أو العفاريت، وتظهر في صورة وميض سريع من الأضواء الملونة التي تظهر في الغلاف الجوي العلوي.

OK, this is kind of out there and caters to your inner Uber-Geek. Nadir view of Transient Luminous Events (TLE ) or upper atmospheric lightning. This clip real time is about 6 seconds over the Amazon basin and shows a number of TLE displays from Sprites to blue jets from a… pic.twitter.com/IE0Edtm2Rl — Don Pettit (@astro_Pettit) April 3, 2025

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة ناسا، نستعرض أبرز المعلومات عن ظاهرة الأحداث المضيئة العابرة، كالتالي:

كيف تتشكل الظاهرة في الغلاف الجوي؟

- تتمثل ظاهرة الأحداث المضيئة العابرة في تفريغات كهربائية كبيرة تحدث في الغلاف الجوي على ارتفاع حوالي 50-90 كم فوق أنظمة العواصف الرعدية الكبيرة.

- تظهر على شكل وميض كبير ولكن ضعيف ولونه أحمر في العادة.

- تدوم ظاهرة عفاريت البرق بضع ثوان وعادة ما تظهر في الليل فوق العواصف الرعدية الكبيرة البعيدة ونادراً ما تُرى بالعين البشرية.

- تؤدي الظاهرة إلى توليد موجات كهرومغناطيسية قوية تصل إلى الغلاف الجوي العلوي.

تُعد هذه الظاهرة ذات أهمية كبيرة لدراسة التفاعلات بين الغلاف الجوي العلوي والسفلي، خاصة في سياق فهم التأثيرات المناخية والجوية الكبرى.

التقاط الظاهرة لأول المرة

يُذكر أن هذه الظواهر لم تلتقط بالكاميرا إلا في عام 1989، نظرا لسرعة اختفائها وصعوبة رصدها من الأرض، لكن محطة الفضاء الدولية وفرت فرصة فريدة لرواد الفضاء لمراقبة مثل هذه الأحداث النادرة من زاوية استثنائية، نتيجة موقعها المميز في المدار الأرضي المنخفض.