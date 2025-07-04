زارها الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي اليوم.. كل ما تود معرفته عن محطة عدلي منصور التبادلية

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تبلغ مساحتها 30 فدانا، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي «القطار الكهربائي الخفيف LRT - الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس ومحطة السوبر جيت أتوبيسات الأقاليم والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ موقف الأقاليم ».

أبرز المعلومات عن المحطة

يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة على مساحة 4.5 فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة على مساحة 1.5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 أفدنة وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر، ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة 6.5 فدان ويشمل دور بدروم (جراج) سعة 600 سيارة وعدد 2 دور تجاري.

تبلغ محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة، مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23م حيث تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17م و3 محطات أسفل التغطية محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائي LRT.

محطة سكة حديد القاهرة/ السويس وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة، والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500م2.

محطة عدلي منصور

يتوفر بالمحطة (WIFI - سلالم ذاتية الحركة – مصاعد لذوي الهمم – ماكينات ATM - ماكينات حجز تذاكر إلكترونية – غرفة تحكم - شاشة لأجهزة GPS - شاشة لتنسيق وتخطيط الرحلات – شاشة لمراقبة الكاميرات – شاشة منظومة شحن الأتوبيسات الكهربية)، ونفق يربط المحطة مع محطة عدلي منصور ومنطقة انتظار السيارات شمال كوبري السلام، وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات.

حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع نقل في عام 2022 وذلك طبقًا لمجلـة «ENR» العالميـة وتمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعـات وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.