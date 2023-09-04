تفاصيل محطة القاهرة في الخط الأول بالقطار الكهربائي.. «تخدم حلوان و15 مايو»

حددت وزارة النقل، تفاصيل مهمة عن محطة القاهرة بمنطقة حلوان، إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»، وأحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدة تقدم أعمال تنفيذ المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات مهمة عن محطة القاهرة، ومعدلات تنفيذ المحطة، والتي تشتمل على مخطط لسير حركة الركاب بداية من البوابة الرئيسية مرورا بصالات التذاكر ثم الوصول إلى رصيف القطار الكهربائي السريع.

معلومات عن محطة القاهرة

- محطة القاهرة إحدى محطات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع.

- تقع محطة القاهرة في منطقة حلوان.

- تخدم المحطة مدينة حلوان ومدينة 15 مايو.

- تخدم المحطة أيضا منطقة جنوب القاهرة.

- تقدمت حاليا معدلات تنفيذ وتشطيب المحطة.

- تشتمل المحطة على مخطط لسير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر.

- حددت وزارة النقل مخطط سير الركاب والتنقل بين الأرصفة.

- تضمّ المحطة عدد من المصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

- وضعت وزارة النقل خطة للاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لجميع المساحات بالمحطة.

أهمية القطار الكهربائي السريع

- خلق محور لوجيستي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

- ربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية.

- ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الإستهلاك ومواني التصدير.

- الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

- تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية.

- تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

- الربط بين المواني البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية.

- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان.

- خلق محاور تنمية جديدة.

- الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر بمواني التصدير.