محافظة القاهرة: زيادة المساحات الخضراء في الشوارع والميادين.. «صور»

تواصل محافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل زيادة المساحات الخضراء وبذل الجهد للحفاظ على المسطح الأخضر وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين الأحياء، خاصة أحياء المنطقة الجنوبية، لخلق بيئة صحية للمواطن.

أعمال تشجير

وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، بتجميل وأعمال تشجير ورفع كفاءة المزروعات وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة النظافة بميدان الشهداء، والتأكيد على مدى الاهتمام بزيادة المساحة الخضراء لعودة حلوان إلى سابق عهدها واستعادتها مظهرها الحضاري.

مشتل حدائق القبة

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، زيارة لمشتل حدائق القبة الذي تقوم بتطويره الورش الإنتاجية ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى المباني الإدارية وتحسين المظهر العام بكل المشاتل لإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي، وذلك بحضور المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، والمهندس إبراهيم صالح مدير المنطقه الشمالية للتجميل.