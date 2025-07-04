«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. درجة الحرارة تصل إلى 40 بعدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في ظل تعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ؛ بسبب نشاط حركة الرياح الشديدة على معظم الأنحاء التي تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يكون طقس غد الثلاثاء حار خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية،

وخلال الليل وفي الصباح الباكر يكون الطقس معتدلا على أغلب أنحاء البلاد.

كما توقعت الأرصاد الجوية، استمرار حركة الرياح في نشاطها على السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، بالإضافة إلى سيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، وذلك خلال بعض الفترات المتقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.