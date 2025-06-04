حالة الطقس غدا الاثنين.. «الأرصاد» تحذر من رياح ترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والأقاليم، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا في معظم أنحاء البلاد، يكون معتدلا ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

القاهرة الكبرى والأقاليم: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.