حزب المصريين: بيان القمة الثلاثية صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي

حزب المصريين: بيان القمة الثلاثية صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي

حزب المصريين: بيان القمة الثلاثية صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، البيان المشترك المصري الأردني الفرنسي دعا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل، كما دعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع، يمثل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي.

مصر تعمل جاهدة في شتى الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية

وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل جاهدة في شتى الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين بداية من رفض التهجير رفضًا قاطعًا قيادة وشعبا، مرورًا بتنسيق الجهود والتحركات الدبلوماسية الحثيثة والاتصالات الخارجية المُكثفة لدعم القضية، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية تلعب دورًا محوريًا لدعم القضية الفلسطينية، وتعمل على تنسيق المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية، ولم يتوقف الدور المصري على التنسيق العربي فقط بل تُشارك مصر في الاجتماعات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

شرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأشاد بالجهود الحثيثة الدبلوماسية المبذولة من قبل الدولة المصرية من خلال التواصل مع الدول الكبرى لشرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ تزامنًا مع تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، إذ كانت مصر في طليعة الدول في حجم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينيين، وواصلت جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث تعبر يوميًا عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتعمل طوال الوقت جاهدة على التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق.

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