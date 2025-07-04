حزب شعب مصر: القمة الثلاثية بالقاهرة منصة مهمة لبحث وقف التصعيد في غزة

حزب شعب مصر: القمة الثلاثية بالقاهرة منصة مهمة لبحث وقف التصعيد في غزة

حزب شعب مصر: القمة الثلاثية بالقاهرة منصة مهمة لبحث وقف التصعيد في غزة

قال المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تحمل دلالات سياسية وثقافية عميقة، جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة، على رأسها الأزمة الإنسانية في غزة، وتعثر مسار الحل السلمي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مشهد الاستقبال الشعبي في حي خان الخليلي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمٌثابة رسالة حضارية تٌجسد ترحيب المصريين بالضيف الفرنسي، وتعكس عٌمق الروابط التاريخية بين الشعبين، والتقدير المتبادل بين القيادتين.

القمة الثلاثية

وأضاف أشرف المقدم، في تصريح لـ«الوطن»، أن القمة الثلاثية التي جمعت مصر وفرنسا والأردن بالقاهرة تمثل منصة مهمة للتشاور الجاد حول سبل وقف التصعيد، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية المدنيين، وضمان تدفق المٌساعدات إلى غزة، والتمسك بالحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وهو ما تُؤكد عليه مصر من موقعها التاريخي كركيزة للاستقرار وصوت للعقل في المنطقة.

مجالات التعليم والاقتصاد والثقافة

وأوضح رئيس حزب شعب مصر، أن ما شهدته الزيارة من اتفاقيات، وشراكات في مجالات التعليم والاقتصاد والثقافة، يعكس بعدا تنمويا مهما في العلاقات المصرية الفرنسية، ويُؤسس لمستقبل من التعاون المستدام القائم على المصالح المتبادلة والاستثمار في الإنسان والمعرفة.

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