بعد وقف الهواتف المٌخالفة.. خدمات تطبيق تليفوني وطريقة معرفة الرقم التعريفي

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم إيقاف أجهزة الهواتف المحمولة المٌخالِفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كل شبكات المحمول في مصر، وطالب المُستحَق عليهم رسوم سرعة السداد عبر تطبيق «تليفوني» لضمان عمل أجهزتهم.

التفاصيل المتعلقة بتطبيق «تليفوني» وكيفية استخدامه

نوضح خلال هذه التقرير التفاصيل المتعلقة بتطبيق «تليفوني»، وكيفية استخدامه، والخدمات التي يُقدمها، التي تأتي على النحو التالي:

كيفية التأكد من أن الهاتف المحمول مسجل بالفعل؟

قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بالهاتف IMEI المُكون من 15 رقمًا عبر تطبيق تليفوني، ويُمكنك التأكد من أن الهاتف مُسجلا عن طريق خدمة الاستعلام.

خدمات تطبيق تليفوني

يقدم تطبيق تليفوني عدة خدمات، وهي كالتالي:

- الاستعلام عن أي جهاز تليفون قبل شرائه، للاستفسار عما إذا كان مُسجلا بالفعل عبر المنظومة وغير مٌستحق للرسوم، أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمة الرسوم المٌطلوبة السداد.

- خدمة التسجيل والسداد، ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.

كيفية معرفة الرقم التعريفي IMEI؟

يُمكن معرفة رقم التعريف عن طريق الكود #06#*، أو من خلال قائمة الإعدادات، بحسب نوع جهازك، أو من خلال المسح الضوئي للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول على التطبيق.

هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية للهواتف ذات الشريحتين؟

يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنفس جهاز الهاتف المحمول لإتمام عملية التسجيل لتتمكن من استخدام الشرائح الخاصة بالجهاز.

تعمل وزارة الاتصالات على حل مشكلة العملاء للأجهزة التي تحتوي أكثر من رقم تعريفي وبالأخص شركة أبل.