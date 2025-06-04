كيفية استخدم تطبيق تليفوني للتأكد من رسوم موبايلي.. إليك الخطوات

أطلقت الحكومة المصرية تطبيق «تليفوني» تيسيرا لعملية تسجيل أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، والتحقق من حالة التسجيل والرسوم المستحقة عليها، بهدف تنظيم استخدام الأجهزة وضمان الالتزام بالقوانين، حيث يساعد التطبيق المستخدمين في تجنب إيقاف الأجهزة المهربة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ولم تقم بسداد أو دفع الرسوم أو التسجيل ضمن نظام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كيفية استخدام تطبيق تليفوني

من أجل التمكن في استخدام التطبيق، عليك أولاً تحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بهاتفك، ثم التأكد من حالة جهازك عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، الذي يتكون من 15 رقما.

يتم معرفة الرقم الخاص بجهازك عبر إدخال الكود *#06#، أو من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف، أو مسح الرقم من العلبة الخاصة بالجهاز، حيث وفر تطبيق «تليفوني» خدمتين رئيسيتين، الأولى خدمة «الاستعلام» التي تتيح لك معرفة إذا كان جهازك مسجلاً بالفعل أم يحتاج لدفع رسوم إضافية، والثانية خدمة «التسجيل والسداد» التي تمكنك من دفع الرسوم المستحقة لتجنب إيقاف الخدمة.

خطوات الاستعلام عبر تطبيق تليفوني

وحال اشتريت جهازًا جديدًا أو قادمًا من الخارج، فيمكنك استخدام التطبيق للاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة، وحال تفعيل الجهاز لأول مرة باستخدام شريحة مصرية، فيمكنك كذلك سداد الرسوم خلال 90 يومًا من تاريخ التفعيل والذي بدأ بالفعل يوم 1 يناير 2025، وحال عدم سداد الرسوم أو إتمام التسجيل، سيتم إيقاف الخدمة الخاصة بالجهاز غدا الاثنين 7 أبريل.

بات تطبيق «تليفوني»، أحد أشهر وأهم التطبيقات المستخدمة على «متجر التطبيقات Google Play أو App Store»، حيث سهل على المستخدمين متابعة وضع أجهزة الهواتف المحمولة وتجنب انقطاع الخدمة عليهم بسبب المشاكل المتعلقة بالتسجيل أو الرسوم.