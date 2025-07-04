وزير أردني سابق: القمة الثلاثية تؤكد أهمية مصر والمملكة الهاشمية بالمنطقة

أكد الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الأردني السابق، أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقاهرة تؤكد أهمية مصر والأردن في محور عملية السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذه المباحثات تُظهر الإيمان والدعم الواضح من الشريك الفرنسي والأوروبي للتصور الذي تتبناه كل من مصر والأردن بشأن عملية السلام، والمتمثل في حل الدولتين، ورفض التهجير والضم.

المباحثات المصرية الأردنية الفرنسية

وأضاف «مبيضين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن هذا القمة الثلاثية يأتي في إطار الجهد الدولي الذي بذلته كل من مصر والأردن لتوفير دعم عالمي وأوروبي للقضية الفلسطينية، والتأكيد أنها ليست قضية فلسطين فقط، بل قضية أمن إقليمي ودولي.

وشدد على أنه لا يمكن الخروج من هذه الفوضى إلا بالعودة إلى مسار السلام، عبر حل الدولتين، وهو ما تدعمه مصر والأردن تاريخيًا، موضحًا أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في المنطقة، لكن لا يمكن إغفال الدور الأوروبي ومرجعيته، خصوصًا أن أوروبا كانت شريكًا أساسيًا في انطلاق عملية السلام منذ مؤتمر مدريد، وليس فقط من خلال واشنطن.

الرؤى الأوروبية واضحة وفاعلة

ونوه بأن السياسة الأمريكية مهمة بالفعل، لكن الرؤى الأوروبية واضحة وفاعلة، متابعًا: «الولايات المتحدة حين تأتي إلى المنطقة، تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الأوروبية، لكونها تمتلك خبرة أعمق بالمنطقة».