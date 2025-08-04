فنان تشكيلي يصمم «بورتريه» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفاء بزيارته لمصر

صمّم الفنان التشكيلي مرتضى عبد اللطيف، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، «بورتريه» عبارة عن نحت بارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعبيرًا عن تقديره لزيارته الرسمية إلى مصر، والتي تضمنت تجوله رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع القاهرة التاريخية مثل خان الخليلي والحسين. ي

زيارة تاريخية لرئيس فرنسا

وقال الفنان مرتضى عبد اللطيف إنه علم بزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، واستقباله من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرر أن يكون جزءًا من هذا الحدث بطريقته الخاصة التي يجيدها، وهي النحت والرسم.

وأشاد «مرتضى» في تصريحات لـ«الوطن» بزيارة ماكرون إلى حي الجمالية، مسقط رأس الرئيس السيسي، وحي الحسين، ومقهى نجيب محفوظ، ومحطة مترو عدلي منصور، حيث رأى أن هذه الجولة تعكس رؤية ماكرون لمصر بقلبه وعقله، وأنها أبرزت الأمن الحقيقي الذي تعيشه البلاد، وقدرتها على احتضان ضيوفها في مشهد لافت تحدث عنه العالم.

بورتريه الرئيس ماكرون

وأنجز عبد اللطيف بورتريهًا منحوتًا للرئيس الفرنسي، ضمن سلسلة من أعماله الفنية التي اعتاد من خلالها التعبير عن مواقفه الإنسانية والوطنية والفنية، مؤكدًا أن الفن قادر على أن يكون لغة مشتركة تتجاوز الكلمات والحدود.

لوحات ومجسمات لشخصيات عامة

يذكر أن الفنان مرتضى عبد اللطيف سبق وأن صمم عددًا من اللوحات والمجسمات لشخصيات عامة بارزة، من بينهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، والأديب توفيق الحكيم، والفنان نور الشريف، والنجم محمد صلاح.

كما صمم نموذجًا لتمثال الحرية، ولوحة شهيرة للموناليزا وهي ترتدي الشال الفلسطيني، إلى جانب عدد من الأعمال التي تعبر عن التراث المصري والعالمي، ما يعكس تنوع تجربته الفنية وغناها الثقافي.

فعاليات الزيارة الرئاسية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية رفيعة المستوى، شهدت عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، تلاه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد تبع ذلك مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين.

كما عُقدت قمة ثلاثية مصرية – أردنية – فرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي ختام اليوم، أجرى الرئيسان السيسي وماكرون زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لوسائل النقل الجماعي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية، في جولة تهدف إلى تسليط الضوء على تطور البنية التحتية في مصر.