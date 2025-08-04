«مناخ الزراعة»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة يؤثر على بعض المحاصيل

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن طقسا شديد الحرارة سيسود أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 إلى 40 درجة مئوية في كل أنحاء الجمهورية تقريبا ما عدا الساحل الشمالي الغربي والشريط الساحلي لشمال الدلتا.



وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ والنظم الخبيرة، إن الرياح سوف تنشط وستكون ساخنة محملة بالأتربة على شمال ووسط الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء والسويس وحول خليج السويس وجزئيًا في سيوة ومناطق مطروح كما تنشط الرياح المعتدلة على قطاعات كبيرة من الوجه البحري، لافتا إلى أن البرودة سوف تعود قوية مرة أخرى.

تأثير الطقس على أشجار الزيتون والمانجو



وأشار إلى أن ارتباك الطقس سيكون له تأثير على مراحل الإخصاب والعقد لأشجار الزيتون والمانجو والموالح والرمان والكمثرى والتين، وأيضًا سيؤثر على المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة سواء خضر أو محاصيل حقلية مثل القطن والذرة والسمسم والصويا واللب، بالإضافة إلى البطاطس الصيفي المتأخرة والحبوب العطرية مثل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة.



وشدد على ضرورة منع ري القمح في معظم الجمهورية، ووقف حصاد القمح للزراعات المبكرة التي زرعت أول نوفمبر خاصة في الفيوم وبني سويف وري كافة المحاصيل المروية بالتنقيط أو الغمر ويفضل إضافة مركبات تنظيم امتصاص النبات.

أهمية رش أشجار المانجو مبكر العقد



ولفت إلى أهمية رش أشجار المانجو مبكر العقد والخوخ والطماطم وكل المحاصيل الثمرية بسليكات الألمونيوم النقية أو سليكات البوتاسيوم، بمعدل 8 سم للتر وعدم رش أي مبيدات بما فيها الزيت المعدني تمامًا وعدم الرش في توقيتات نشاط الرياح، أما الفراولة فيجب تجهير الرشاشات وتشغيلها لمدة لمدة نصف ساعة مع ضرورة حقن حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبعد عن الأزوت خلال يوم الثلاثاء، والرش بالمبيدات الفطرية (ازوكسي ستروبين – ميتالكسيل ام – ديفينوكونازول) اليوم الأربعاء.



وأكد على أهمية تأجيل شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة حتى بعد انتهاء الموجة منتصف الأسبوع المقبل، وضرورة التهوية الجيدة من جوانب الصوبة الغربية والجنوبية لضمان خروج الهواء الساخن وإعطاء ريات غزيرة في الصباح الباكر، والوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي على الخضر والدقيقي على المانجو والخوخ والتبقعات واللفحة النارية على التفاح والكمثرى واللطعة الارجوانية على البصل والتوم.