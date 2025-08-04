«الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة.. والأمواج تصل إلى 4 أمتار

حذّرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية اليوم، ولمدة 24 ساعة، وذلك على كل من خليجي السويس والعقبة، بسبب سرعات الرياح القوية في عمق الخليجين، مما يعوق الملاحة البحرية.

اضطراب الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد في تقرير، إلى أن عدد خليج السويس، يشهد اليوم اضطرابا في الملاحة البحرية، حيث ترتفع حركة الأمواج لتصل إلى نحو 3.5 متر، في حين يصل ارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار علي خليج العقبة، حيث سرعات الرياح تتراوح من 60 لـ70 كيلو متر على الساعة في عمق الخليجين العقبة والسويس.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأكدت الأرصاد الجوية، استقرار حركة الأمواج والملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج اليوم لمترين، وذلك لوجود هدوء نسبي في سرعات الرياح على مسطح البحر المتوسط اليوم لتصل إلى 32 كيلومترا في الساعة فقط، حيث الأمواج معتدلة.

الملاحة البحرية على البحر الأحمر

وأكدت استقرار الملاحة البحرية على سطح البحر الأحمر، حيث يمكن ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة لرواد المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر، حيث ارتفاع الأمواج اليوم لا يزيد عن نحو 1.5 متر، وسرعات الرياح لا تتجاوز الـ30 كيلو على الساعة.