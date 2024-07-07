«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على الشواطئ

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية، اليوم، على عددٍ من الشواطئ الشرقية المطلة على البحر الأحمر والسواحل الشمالية على البحر المتوسط، إذ تشهد ارتفاعا في الأمواج لتصل إلى نحو 2.5 متر، بسبب زيادة سرعات الرياح اليوم، مشيرة إلى أنّ من المتوقع أن تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ المدن والمحافظات الساحلية على البحر المتوسط والأحمر، معرضة اليوم لاضطراب الملاحة البحرية، حيث إنّ ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة، سيصل ارتفاعها إلى نحو 2.5 متر، لذا يجب على المصطافين على الشؤاطى الغربية من البحر المتوسط « شواطئ مطروح - الإسكندرية»، وعلى شواطئ خليخ السويس والبحر الأحمر، بأخذ الحيطة خلال السباحة أو خلال ممارسة أي من الأنشطة البحرية، واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، خاصة الشواطئ التى يتم رفع الرايات التحذيرية عليها.

سرعات الرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ سرعات الرياح اليوم الأحد على الشواطئ الشرقية والغربية للبلاد، وخليج السويس تتراوح بين 30 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، في حين أنّ ارتفاع حركة ارتفاع الأمواج تسجل أكثر من 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.