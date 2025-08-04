أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 8-4-2025

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 8-4-2025 تحديثًا جديدًا، حيث نشر سوق العبور أحدث أسعار الفاكهة اليوم عبر موقعه الرسمي، وهو السوق الأكبر لتجارة الجملة في الخضروات والفاكهة في مصر.



أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور وأسعار الأصناف الأخرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، كما يلي.

- موز وليم: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو



- موز مغربي: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو



- موز بلدي: من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو



- برتقال أبو سرة: من 14 إلى 26 جنيهًا للكيلو



- سعر البرتقال الصيفي: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو



- يوسفي: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو



- تفاح أمريكي وإيطالي: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو



- تفاح جولدن: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو



- تفاح سوري ولبناني: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو



- بلح رملي: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو



- بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو



- بلح ثلاجة: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو



- جوافة: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو